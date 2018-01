A 18 horas da missa do papa, fiéis chegam ao Santuário de Aparecida

Atualizado às 20h09

APARECIDA - A 18 horas da missa do papa Francisco em Aparecida, no interior de São Paulo, nesta quarta-feira, 24, fiéis já começam a chegar à basílica da cidade. Eles vão disputar uma das 12 mil pulseiras, que começam a ser distribuídas às 5 desta quarta, que garantirão a entrada na igreja.

Solange Bunn, de 55 anos, e Rita Ramos, de 60, estão entre as centenas de fiéis que já estão no local. Elas vieram de Florianópolis até Aparecida de carro, em uma viagem que chega a levar 12 horas.

Edgar Ruiz, 65 anos, aposentado, chegou por volta das 16h30 de São José dos Campos. Para esta quarta, todos os ônibus estão lotados, segundo dele. "Eu não posso perder essa oportunidade. Não tenho condições de ir para a Itália para ver o papa", disse.

A agenda oficial do papa prevê que, a partir das 10h30 desta quarta-feira, ele participe de uma missa na Basílica do Santuário Nacional de Aparecida. O papa fará a homilia. Por causa do mau tempo, representantes do Exército e da Aeronática decidiram que o pontífice será levado ao interior paulista em um avião da Força Aérea Brasileira.