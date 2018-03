A adega é nossa Seu homem não precisa ficar de cara amarrada enquanto você garimpa achados. Na Expand, ele se diverte com os vinhos importados de países como Argentina, Chile, Portugal e Itália. São cerca de 5 mil rótulos, mais acessórios finos para (quem sabe?) um novo hobby. Se você quiser fazer uma surpresinha, a casa tem um ?vale-curso?. O módulo básico custa R$ 140 e é direcionado a principiantes (duas aulas de duas horas e meia). Para iniciados, aulas sobre as regiões francesas de Bordeaux e Borgonha ou as italianas Piemonte e Toscana. O jantar especial está garantido. Anália Franco. 2672-4700.