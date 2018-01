A AE retifica uma informação errada sobre bairro de SP Na altura do número 2000 da Avenida Diógenes Ribeiro de Lima, na Zona Oeste de São Paulo ? ao contrário do que foi dito em notícia publicada neste Portal ? não existe nenhuma favela. Nesse endereço, está localizado o Conjunto Residencial Alto de Pinheiros, ?habitado por pessoas de ótimo nível social e cultural, muitas inclusive com nível superior completo, tais como jornalistas, arquitetos, engenheiros, etc?, conforme explica uma moradora, ela própria formada em Comunicações pela FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado. A notícia contendo a informação errada foi veiculada na sexta-feira passada, dia 26. Ela relatava que a Polícia Militar estava realizando duas grandes operações de busca em São Paulo, e incluía a informação ? errada ? de que as buscas aconteciam em uma favela. Tal informação foi prestada à Agência Estado pela sala de imprensa da Polícia Militar. Ao tomar conhecimento das alegações de alguns moradores, a AE imediatamente retificou o texto da notícia. Mas essa providência não satisfez a alguns deles, que pediram uma nova retificação.