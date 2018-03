À beira do colapso, Niterói receberá R$ 35 mi do governo federal

Trabalho de resgate de corpos de vítimas no Morro do Bumba, em Viçoso Jardim

RIO - Niterói, na Região Metropolitana do Rio, vive um momento de colapso. A Defesa Civil do Rio iniciará o treinamento da população local para evitar a epidemia de doenças infecciosas, como a leptospirose. Dos R$ 110 milhões liberados pelo governo federal, R$ 35 milhões serão destinados para as cidades de Niterói e São Gonçalo, os municípios mais afetados pelas chuvas. A verba faz parte de um pacote de R$ 200 milhões, sendo que R$ 90 milhões serão aplicados na capital fluminense.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Caixa vai liberar FGTS de famílias atingidas pelas chuvas

Cabral pela a Lula reforço do Exército para resgate

As chuvas no Rio, por cinegrafistas anônimos

Retirar moradores de áreas de risco no Rio é inviável, diz especialista

Governo: Lixo em decomposição causou deslizamento em Niterói

Imagens sobre o drama da chuva

As áreas afetadas pela tragédia

O Estado registra 219 mortes desde segunda-feira passada até o início desta noite, a maioria na cidade de Niterói, onde 132 pessoas morreram, seguido pelo Rio com 67 mortes, São Gonçalo com 16 e mais quatro em outras localidades. Desde esta madrugada, nove corpos foram resgatados no Morro do Bumba, em Niterói, elevando para 25 o número de vítimas do deslizamento na noite de quarta-feira

O Hospital Azevedo Lima, o único em que o setor de emergência funciona, não possui mais leitos disponíveis. No Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense, as portas do pronto socorro estão fechadas há três anos. O Instituto Médico Legal (IML) de Niterói também está fechado há dois anos. Os corpos das vítimas estão sendo encaminhados para o IML de São Gonçalo e do Rio.

As dificuldades das equipes de resgate são grandes pela extensão de mais de 600 metros de deslizamento e pelo volume de lama e lixo que estão sendo removidos para o Aterro Sanitário de São Gonçalo. Nesta sexta-feira, três dos oito cães da Companhia Independente da Polícia Militar passaram mal devido ao forte cheiro de gás metano e foram retirados da busca. Dois cães de moradores foram encontrados vivos nos escombros.

Moradores do Morro do Céu, próximo ao Morro do Bumba e também construído sobre um antigo lixão, denunciaram que várias casas estão afundando e que uma igreja desabou à tarde. Ninguém ficou ferido.

Orientação

Materiais informativos para orientar a população do Estado do Rio de Janeiro serão distribuídos pelo Ministério da Saúde, a partir deste sábado. O Ministério da Saúde vai distribuir 100 mil cartilhas para as pessoas em abrigos e 500 mil folders para a população em geral do Estado.

O material tem orientações sobre manuseio de água e alimentos, cuidados com higiene pessoal e de prevenção e sintomas de doenças decorrentes das enchentes e acidentes relacionados.

Nas principais rádios da cidade do Rio de Janeiro e Região Metropolitana, serão veiculadas mensagens de alertas para pessoas em risco de saúde por causa dos temporais. As ações de prevenção e orientação também serão disponibilizadas pela Internet e redes sociais.

A Defesa Civil do Município do Rio informou na noite desta sexta que a cidade continua em estado de atenção por causa da previsão de chuva com intensidade entre moderada e forte para esta noite.

Entre segunda-feira, 5, e hoje, a Defesa Civil recebeu 1.568 solicitações, sendo a maioria sobre deslizamentos de barreiras, imóveis atingidos por deslizamentos e ameaça de desabamento de residências. O número de desabrigados no município chega a cinco mil.

(Com Priscila Trindade e Julia Baptista, da Central de Notícias)

Texto atualizado às 20h50.