A bela e a fera se unem por marina

Os coordenadores da campanha da candidata verde Marina Silva andam em estado de graça. Ontem, quando ainda saboreavam os resultados das últimas pesquisas sobre intenção de voto, confirmando que a senadora cresce e que já ultrapassou o tucano José Serra na capital do Rio e no Distrito Federal, eles tiveram a confirmação de duas importantes adesões públicas à campanha.

Em Porto Alegre, o senador Pedro Simon, presidente do PMDB gaúcho e uma das feras do parlamento brasileiro na oposição ao governo Lula, convocou uma coletiva de imprensa para anunciar que o seu voto no primeiro turno será de Marina. Quase ao mesmo tempo, em São Paulo, a coordenação da campanha recebeu sinal verde para pôr no ar, na página do PV na internet, um vídeo em que a bela Gisele Bündchen também declara preferência pela senadora.

O anúncio de Simon foi feito em seu apartamento, ao lado da candidata. Ele explicou que a sua decisão se deve principalmente à biografia de Marina, que considera exemplar, e também às pesquisas eleitorais. "Não vou votar na minha amiga Dilma porque ela já está no segundo turno, mas é importante que a sociedade entenda este debate, mais profundo, entre os dois candidatos preferenciais", afirmou. Marina agradeceu o apoio e disse que sua candidatura é suprapartidária. "Vou governar com os melhores de todos os partidos na esperança de construir um Brasil sustentável."

Embaixadora da Boa Vontade da ONU para o meio ambiente, Gisele afirma que apoia a candidata verde porque ela tem o foco "no lugar certo". "Ela é uma mulher que parece ter muita integridade."

No vídeo, a top fez elogios a Marina pelo seu desempenho no Ministério do Meio Ambiente e por sua decisão de deixar o governo no momento em que perdia apoio para o projeto de combate ao desmatamento na Amazônia. "Ela mostrou que tinha uma missão e que foi pressionada."

No Twitter, Marina comemorou a adesão da top. "Fiquei muito feliz com a declaração da Gisele. Isso só aumenta a altura e a velocidade da onda verde", escreveu.

Até duas semanas atrás, quando se falava em onda verde era quase em tom de puro desejo ou brincadeira. Hoje há quem acredite que ela ainda possa acontecer. / COLABOROU ROLDÃO ARRUDA