A cada 15 segundos uma mulher é violentada no Brasil, diz pesquisa A cada 15 segundos, uma mulher é violentada no Brasil. Essa violência é física, sexual e psicológica. O dado apresentado pela secretária adjunta de Políticas para as Mulheres, Maria Laura Pinheiro, durante debate transmitido pela TV Câmara, consta de pesquisa da Fundação Perseu Abramo indicando que na maioria das vezes essa violência é praticada dentro do lar. "É uma vergonha e eu diria que a cada suspiro nosso uma mulher é violentada no Brasil. Além disso existe uma condição de invisibilidade muito grande, pois em geral, até por questões culturais, a mulher não denuncia a violência", afirma a secretária. Para coibir essa violência, segundo Laura Pinheiro, existem hoje no país 339 Delegacias da Mulher. Destas, boa parte está concentrada na região sudeste. A Secretaria pretende aumentar esse número para mil. As informações são da Agência Brasil.