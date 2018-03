A cada semana, 49 voos para a França O Brasil é o 12º país no ranking dos que mais emitem visitantes para a França, segundo a Maison de La France, órgão de promoção turística do país europeu. No ano passado, 450 mil turistas brasileiros foram oficialmente à França - 50 mil a mais do que em 2007. Os brasileiros também estão entre os que mais gastam no país: ocupam a 8ª posição no ranking. Ao todo, 49 voos diretos semanais unem os dois países, saindo do Brasil - 26 deles são da Air France. De acordo com dados da Embratur, desde 2003 a França está entre os dez países que mais enviam turistas ao Brasil, o que deve crescer em 2009, quando se comemora o Ano da França no Brasil. Na programação do evento, estava prevista para ontem à noite, no Rio, a abertura do Festival de Cinema Feminino. Segundo a organização da mostra cultural, a atividade não seria cancelada, mas, em solidariedade às famílias envolvidas na tragédia, não haveria o coquetel de abertura. A organização afirmou que nenhuma programação foi cancelada e o calendário não sofrerá alterações. A Air France é patrocinadora do evento. FLUXO Os últimos dados, de 2007, dão conta de que 254 mil franceses visitaram o País naquele ano, 20 mil a menos do que no ano anterior. Desse total, 34,5% vieram ao Brasil por lazer e outros 35,9%, a negócios. Entre os que vêm ao País para fazer turismo, o Rio de Janeiro surge como a cidade mais procurada (por 59,1%), seguida por Salvador (29,8%). Já São Paulo é a mais visitada entre os que vêm a negócios (49%), com o Rio em segundo lugar (27%).