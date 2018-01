A chance de posar ao lado de Gisele Desfilar ao lado de Gisele, na Colcci, tem duas vantagens para uma new face: estar perto da top brasileira mais famosa do mundo e entrar na passarela mais disputada do SPFW. Nathalie Edenburg, de 16 anos, teve essa sorte. A Colcci estava entre os 26 desfiles que fez nessa temporada. "Queria muito desfilar com ela. Nem acredito que consegui. O chato é que ninguém vai olhar para mim. Só minha mãe que vai me ver", diz.