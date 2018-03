À CPI, empresário de Ribeirão nega ligações com Denise

Acusado pelo ex-presidente da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) José Carlos Pereira de ter sido favorecido pela diretora da Anac Denise Abreu, o empresário Carlos Ernesto Campos negou ter amizade e contatos na agência para conseguir que parte das cargas dos terminais de Cumbica e Viracopos fosse transferida para Ribeirão Preto, no interior paulista, onde está sediada sua empresa, a Terminais Aduaneiros do Brasil (Tead). "Não conheço a Denise. Só a vi algumas vezes em situações coletivas", afirmou nesta quarta-feira, 22, em depoimento à CPI do Apagão Aéreo, no Senado. Apesar de negar amizade com a diretora da Anac, Carlos Ernesto disse ter tido o primeiro contato com Denise Abreu à época em que ela trabalhou na Secretaria da Saúde, no governo de Mário Covas (1995-2001), o que, para o relator da comissão, senador Demóstenes Torres (DEM-GO), mostra sim que os dois são conhecidos. "Ele se lembra até de quando teve o primeiro contato com ela, ainda no governo Covas. A Denise é uma mitômana", afirmou. O empresário disse que Denise nunca fez lobby em seu favor e que não atua no setor de aviação, mas sim de armazenamento de mercadorias aduanas. "O que eu tenho é concessão em área primária para tirar mercadoria do avião e colocar no armazém para inspeção dos órgãos competentes", disse Carlos Ernesto. Ele confirmou que participou de licitação com vistas à expansão do aeroporto, e que como empresário do setor privado, torce sim para que as obras tenham início em Ribeirão Preto. O Aeroporto de Ribeirão foi internacionalizado em 2003. "Ganhei a licitação e estou doido para a obra começar. Até agora só tive prejuízo", afirmou. Segundo ele, seus prejuízos devem chegar até R$ 3 milhões em razão de as obras estarem paradas. Apesar da situação, disse nunca ter reclamado do atraso com nenhuma autoridade ou órgão competente. Ao final do depoimento, colocou seus sigilos (bancário, fiscal e telefônico) à disposição da CPI.