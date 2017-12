À CPI, Kersul descarta ranhuras como causa do acidente da TAM

O chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), brigadeiro Jorge Kersul Filho, na CPI da Crise Aérea, disse nesta quinta-feira, 26, que três das hipóteses apontadas como causas do acidente com o Airbus da TAM na semana passada são improváveis - a inoperância de um dos reversos, a ausência de ranhuras para escoamento da água na pista e as condições meteorológicas. Acompanhe ao vivo o depoimento de Kersul à CPI No caso do reverso, ele explicou que é preciso checar se os manuais do fabricante do Airbus permitem condições de pouso com apenas um dos equipamentos em funcionamento. O Brigadeiro Jorge Kersul Filho salientou, no entanto, que uma aeronave só é homologada para pousar em uma pista sem a necessidade do uso do reverso. O equipamento, segundo ele, funciona apenas como um elemento de segurança adicional. O Brigadeiro disse acreditar que a falta de um dos reversos pode ter influenciado psicologicamente o piloto, que operava uma aeronave pesada e em situação de chuva. Mais cedo, Kersul revelou à CPI que a preocupação com a segurança na operação do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, vem desde o final de 2006. Em depoimento à CPI do Apagão Aéreo na Câmara, Kersul contou que no dia 28 de dezembro houve uma reunião sobre o assunto reunindo todas as autoridades aeronáuticas. Kersul afirmou que a maior preocupação foi a formação de poças de água, devido as chuvas na pista de Congonhas. Naquela reunião, ficou determinado que se deveria medir a água que ficava sobre a pista, para poder determinar o fechamento ou não da operação na pista.