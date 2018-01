A farra da camisinha Nunca vi um levantamento sério sobre a frequência sexual do folião durante o carnaval, mas sempre achei um exagero a quantidade de preservativos arremessada sobre as multidões no cio das batucadas. Este ano o governo federal liberou uma taxa extra de 10 milhões de camisinhas para a festa nas ruas. Só nas imediações da Marquês de Sapucaí, o presidente Lula ajudou a distribuir 70 mil por noite, o que dá mais ou menos uma por cabeça - aí incluídas as alas mirins e a velha-guarda de todas as escolas. Nos últimos quatro dias, o País jogou camisinha para o ar como antigamente fazia com serpentina e lança-perfume. O brasileiro gosta disso! A farra da camisinha alimenta o mito do macho que bebe feito gambá, pula que nem canguru e ainda dá expediente de coelho depois de andar pra burro até a cama mais próxima. Haja fôlego para voltar ao trabalho, né não? IDEIA FIXA O locutor Cléber Machado passou boa parte do desfile do Salgueiro chamando o tamborim da rainha de bateria Viviane Araújo de pandeiro. Só pensa naquilo, né não? DENÚNCIA O Ministério da Saúde não mandou camisinhas para o ?Carnaval Vermelho? do MST no Pontal. Desculpa esfarrapada Depois do triunfo de Quem Quer Ser Um Milionário na noite do Oscar, fica até feio a Mangueira reclamar de falta de dinheiro, né não? Que Brahma os perdoe! Tony Ramos e colegas do núcleo "estrangeiro" de Caminho das Índias estão horrorizados: os Filhos de Gandhy desfilaram pela primeira vez este ano junto com as Filhas de Gandhy em Salvador. Nota 10 Desde Márcia de Windsor a TV brasileira não inventava um comentarista como o carnavalesco Chiquinho Spinoza. Se dependesse dele, as escolas do Rio empatariam em primeiro lugar. Pinta de campeã Justiça seja feita, tanto quanto a Beija-Flor, o Salgueiro, a Vila Isabel e a Imperatriz, dona Marisa Letícia merece voltar à Sapucaí no Desfile das Campeãs. Essas coisas a oposição não vê - ô, raça! Previsão dos tempos A turma que passou o carnaval fora vai precisar de sorte para não pegar engarrafamento e temporal. Da volta à crise, ninguém escapa. Até quem não saiu da cidade! Farra interminável O carnaval de Bill Clinton não tem data para terminar. Hillary embarca segunda-feira à Cisjordânia com escalas no Egito e em Israel. Não pega ninguém A convidada especial de Daniela Mercury no carnaval da Bahia ganhou apelido em Salvador: Camille Fogo de Paglia.