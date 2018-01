A ''Flauta Mágica'' em espetáculo beneficente Com base no livro de Dionísio Jacob, A Flauta Mágica está nos palcos numa adaptação infantil de Vladimir Capella. O protagonista Tamino é um jovem príncipe que está prestes a se tornar rei e precisa passar por provas no templo da sabedoria. Teatro Imprensa, R. Jaceguai, 400, Bela Vista; tel.: 3241-4203; a partir de 10 anos. Hoje, o ingresso é um agasalho.