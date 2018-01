''A gente está sempre pronto para seguir a vida''

Roberto Carlos concluiu ontem uma série de nove shows em São Paulo com recorde de público no Ginásio do Ibirapuera: 85 mil pessoas. Pela façanha, recebeu uma placa de bronze no ginásio, assinada pelo governador José Serra e que lhe foi entregue pouco antes do show, pelo secretário de Estado dos Esportes, Clary Alves da Silva. Também foi homenageado pela Câmara de Vereadores, que lhe deu a Medalha de Anchieta.

O show comemorativo dos 50 anos de carreira de Roberto Carlos passou por 13 cidades até agora e reuniu 300 mil pessoas. No ano que vem, no dia em que ele completará 69 anos, 19 de abril, estará cantando no Radio City Music Hall, em Nova York, numa turnê por cidades americanas.

As próximas datas de seus shows são: Curitiba (2 e 3 de outubro), Brasília (16 de outubro), Punta del Este, Uruguai (13 de novembro), Belo Horizonte (14 de novembro) e Salvador (5 de dezembro).

Após a cerimônia, Roberto Carlos falou brevemente com a imprensa. Ao Estado, disse que pode voltar a fazer um show gratuito em São Paulo ainda neste ano. Contou que adiou de novo o lançamento de um disco de músicas inéditas, para o ano que vem.

Você pensa em fazer um show gratuito para os paulistanos?

A gente tá sempre fazendo os shows, entende? Tentando levar as pessoas que não têm acesso aos shows que a gente faz em lugares menores, a gente tá sempre pensando nisso. Recentemente, fiz, em Barretos, um show beneficente.

Neste ano ainda?

É, quem sabe? Gostaria muito.

E quanto à sua participação no show pelos 50 anos de Brasília, não vai dar?

Isso aí tá sendo estudado, né? Eu tô nos Estados Unidos nessa época, a gente tem de ver direitinho se dá para ir lá e voltar para continuar a turnê.

Em que medida essa homenagem é importante para você?

É uma coisa que me deixa contente, compensa o esforço que a gente faz, o tempo que fico nos estúdios, tentando fazer tudo da melhor forma. Isso tudo é maravilhoso, gratificante.

Disseram que você é vascaíno, mas que estava torcendo para o Palmeiras. Que história é essa?

(Risos). Eu sou palmeirense em São Paulo e vascaíno no Rio. Difícil é quando estão jogando os dois.

Você já está pronto para amar de novo?

Eu acho que a gente está sempre pronto para seguir a vida, e fazer aquilo que é melhor para a gente.

Você já está namorando?

Não, agora não. Ainda não.