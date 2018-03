A jornada das mulheres espancadas na Europa

Às vezes a morte é evitada, mas os ferimentos são abomináveis. Na semana passada, uma mulher de 29 anos teve 70% de seu corpo queimado pelo antigo companheiro. A verdade é, de resto, bem pior: por medo de novas surras, por vergonha, as mulheres sobreviventes raramente denunciam essas infâmias. Somente 13% delas são conhecidas. Poucos países encontraram uma solução para esse desafio. A Espanha é citada como modelo. As ferramentas que o primeiro-ministro Zapatero forjou contra os homens "de cabeça pequena e bíceps grandes" são bastante eficazes. Paris vai copiá-las.

A Justiça espanhola recebeu grandes poderes. Ela pode afastar o consorte brutal mais de 150 quilômetros de seu domicílio, e também impor aos homens violentos um bracelete eletrônico. Além disso, a mulher pode se colocar sob a proteção da polícia. Como se passam as coisas? Uma mulher é surrada pelo marido. Após 10 anos, 15 anos, ela não suporta mais. Dá queixa. O juiz afasta o marido do domicílio. Mas a mulher continua assustada e angustiada. Ela recebe então um controle eletrônico. Seu marido deve 24 horas por dia um bracelete eletrônico. Na delegacia de polícia, uma tela permite acompanhar o percurso do controle da mulher (um ponto luminoso vermelho) e o bracelete eletrônico do marido (um ponto verde). Quando os dois pontos se aproximam a menos de 400 metros, o alerta é imediato. A polícia intervém.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outra hipótese: a mulher percebe que um carro a segue e reconhece o marido. Ela pressiona o botão "emergência" no controle. A polícia a atende, fornece itinerários, a toma sob proteção. Hoje em dia, 13 mil mulheres possuem um controle portátil de urgência com botão de chamada e GPS. Não há panaceia, mas as mulheres espanholas se dizem tranquilizadas. O simples fato de contarem seus dramas, de quebrarem oficialmente o silêncio, as acalma. Os homens, informados sobre esses dispositivos, contêm um pouco seus braços.

Apesar de tudo, 76 mulheres espanholas foram mortas por seu companheiro ou marido em 2008. Neste ano, computaram-se 49, mas a polícia espanhola precisa entre essas últimas, nenhuma portava o controle. A França vai adotar um conjunto de medidas inspirado no exemplo espanhol.

*Gilles Lapouge é correspondente de O Estado de S. Paulo em Paris