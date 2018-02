A matemática do caos É dura a vida das autoridades responsáveis pela ordem urbana em dia de enchente em São Paulo. Enquanto o povo espera socorro no bem-bom do teto dos ônibus, centenas de peritos em emergência calculam o tamanho do problema. São contas intermináveis. Nesta última vez que o fim do mundo veio passar o fim de tarde na cidade, eles somaram 45 pontos de alagamentos - 37 deles intransitáveis -, 174 quilômetros de congestionamentos, 10 bairros sem energia, 64,8 milímetros de chuva, 31 vôos atrasados, 9 cancelados, 15 árvores caídas, 562 áreas de risco, 5.500 famílias à beira do desabrigo. Os caras têm tudo na ponta da língua. Quer ver só? Que tanto da previsão de chuva para o mês caiu em duas horas na segunda-feira? Um terço do esperado para dezembro desabou entre 14h e 16h. Some-se a isso o movimento diário de 74 mil pessoas na rodoviária, mais 1,5 milhão de turistas descendo para o litoral e, antes que se possa chegar a um resultado, as águas já baixaram e a cidade parece pronta pra outra. PRIMEIRA-BARBIE Na saída do morro do Pavão-Pavãozinho, no Rio, Carla Bruni deixou para trás uma choradeira danada na comunidade. As crianças da favela queriam levá-la pra casa para brincar de boneca com a primeira-dama. Acharam, decerto, que era presente de Papai Noel. Ausência sentida Com a repercussão na imprensa francesa da viagem de Nicolas Sarkozy ao Brasil, tem muita gente em Paris achando que Camila Pitanga é a primeira-dama do Lula. Dona Marisa Letícia não devia dar esse mole ao marido! Fim do caminho As chuvas no Rio têm poupado a capital de grandes temporais. Em compensação, a maré vermelha que chegou à orla carioca deixa o mar com cor de água de enchente. Com a vantagem de que só se molha quem quiser. Outro Jesus Entreouvido no entra-e-sai de uma dessas agências de modelos: "Afinal de contas, Jesus levou ou não levou a Madonna para a manjedoura?" Que Deus os perdoe! Questão de tempo Enquanto a turnê mundial do fim do mundo não decide onde vai passar as festas, as fotos de Barack Obama sem camisa nas praias do Havaí vão dominar as primeiras páginas dosjornais de todo o planeta neste finalzinho de ano. Repara só! Falta do que fazer O Serviço de Inteligência da Bolívia - uma espécie de Abin de Evo Morales - descobriu um complô sem pé nem cabeça para matar o presidente. É nisso que dá não ter filme pornográfico para entreter essa gente. Agenda positiva Muita calma com a família nessa hora. Feliz Natal!