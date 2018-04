A memória da política na web

No portal, que entra no ar hoje, eleitores poderão consultar a trajetória, patrimônio, notícias de jornal, votação em eleições anteriores e promessas de praticamente todos os políticos, de forma a cobrá-los por suas posições e projetos.

Os eleitores também terão acesso ao Twitter, gravações no YouTube e inserção dos candidatos nas redes sociais. Haverá ainda um fórum de discussões. O voto dos internautas ficará sempre salvo, para que se lembrem em quem votaram.

"Em geral, ninguém se recorda em quem votou na outra eleição e quisemos criar um espaço para isso, direcionado principalmente aos jovens", explicou Barreto, da Web Citizen, empresa que se especializou em engajamento eletrônico de eleitores, também responsável pela criação do www.votenaweb.com.br. No site, pessoas comuns simulam votações no Congresso.