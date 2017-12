A mentirinha do século A cada 11 de setembro que passa, mais e mais pessoas em todo o mundo reinventam a própria história para responder à clássica enquete sobre "o que você estava fazendo na hora dos ataques do terror a Nova York". Oito anos após a tragédia, não há mais relatos de gente que estivesse, porventura, no banheiro, na cadeira do dentista, às turras com um operador de telemarketing ou falando sozinho num engarrafamento de amargar. Entre uma e outra torre abaixo, estavam todos fazendo negócios da China, sexo tântrico, viagens ao paraíso... Mentir, no caso, não altera os fatos relevantes da efeméride. Só retoca a rotina tediosa dos sobreviventes do primeiro dia do resto do fim do mundo. Pense nisso: você tem a partir de agora um ano inteirinho para reprogramar seus passos naquele 11 de setembro de 2001. Uma dica: evite a sugestão aqui ventilada do sexo tântrico, que está superbatida! Use a imaginação, mas, por favor, menos, ok? ''BARBADA, EU?!'' Lula está virando uma espécie de Michael Phelps das pesquisas de popularidade. Nada, nada, nada e está sempre na frente. OURO EM PEQUIM Futebol é uma ova! O Brasil é o país da bocha paraolímpica. Economia de mercado Pela lógica do mundo globalizado, a convulsão social na Bolívia deve ter provocado aumento no preço da cocaína em Nova York. A cotação do grama da droga já estaria regulando com o valor do barril de petróleo em Wall Street. Fauna americana As acusações de sexismo contra Barack Obama começam a surtir efeito: os rinocerontes de brinco saíram em defesa dos porcos de batom. Boato infame O Exército não deixou de atender ao pedido do governo da Bahia para dar cobertura à lua-de-mel de Juliana Paes na praia de Itacaré. A solicitação não foi efetivada. E não se fala mais nisso, OK? Bem-feito O tarado do internauta que abre arquivo de e-mail prometendo vídeo pornô de Barack Obama na Ucrânia, francamente, merece o software espião que se instalou em sua máquina. Cabeça feita De uma maneira geral, os candidatos estavam razoavelmente bem preparados para o debate da Band e, se algum destaque houve, o mérito é todo do cabeleireiro de Marta Suplicy. Será o mesmo de Hillary Clinton? Quarteto fantástico Conforme ficou combinado há dias naquele encontro com Ingrid Betancourt na Itália, o papa Bento XVI foi recebido ontem em Paris por Nicolas Sarkozy e Carla Bruni. Juntos, os quatro planejam salvar o mundo.