´A Paixão de Cristo´ será encenada no domingo em Guarulhos Encenação da "Paixão de Cristo" ao ar livre reunirá 250 atores e figurantes em um dos principais parques públicos de Guarulhos no próximo domingo. A montagem, que traz passagens bíblicas que retratam os últimos dias de Jesus Cristo, sua morte na cruz e ressurreição, será o maior espetáculo ao ar livre já realizado na cidade. A encenação, gratuita, ocorrerá às 18 horas, no Parque Municipal Bom Clima "JB Maciel" (Avenida Tiradentes, s/n - Bom Clima), na região central, ao lado do Paço Municipal de Guarulhos. Serão cerca de 250 integrantes, entre atores e figurantes, 300 figurinos, cinco dançarinas do ventre e 10 cavalos adestrados representando a cavalaria romana. A montagem será apresentada em nove cenários. "Durante as duas horas de espetáculo, o público acompanha o cortejo em todos os nove cenários, como se estivesse vivenciando tudo o que passou com Jesus Cristo", explicou o diretor e ator Marks Oliveira, fundador da Trópicos Cia. Teatral, e conta com apoio da Prefeitura de Guarulhos e da Diocese local.