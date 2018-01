A partir do dia 10, SP restitui IPVA de carro roubado O governo do Estado de São Paulo vai devolver aos proprietários de 36,7 mil veículos furtados ou roubados no ano passado cerca de R$ 10,2 milhões arrecadados pelo Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O pagamento começa a partir do dia 10 deste mês, para automóveis furtados ou roubados no primeiro trimestre, na Nossa Caixa. Proprietários com ocorrências no segundo trimestre terão o dinheiro liberado a partir do dia 24. No terceiro trimestre, o saque será possível a partir de 8 de abril. Por fim, proprietários com ocorrências no último trimestre receberão o valor a partir de 22 de abril. O dinheiro ficará disponível por dois anos. Pela primeira vez o Estado devolverá o tributo e a medida se repetirá anualmente. O valor será restituído proporcionalmente: se o carro foi roubado em abril, o contribuinte receberá nove meses. Para reaver o dinheiro, deve-se registrar BO. O valor pode ser consultado no site www3.fazenda.sp.gov.br.