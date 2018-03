''A questão não morre aí'', avisam procuradores

Para os procuradores, as investigações não estão encerradas. Partem do princípio de que vários inquéritos têm como fonte manifestações do Tribunal de Contas da União, laudos de engenharia e auditorias de obras da Camargo Corrêa. "A questão não morre aí, existe a possibilidade de se prosseguir por meio de outras provas", assinala a procuradora Karen Louise Kahn. Os procuradores reconhecem que dados sobre evasão e lavagem não poderão ser usados por terem sido captados a partir da interceptação telefônica.

"Não houve análise dos procedimentos da Polícia Federal", adverte Karen. "Eu jamais endossaria atos ilegais. O Ministério Público não avança em seus procedimentos se valendo de ilegalidades. Eu faria tudo exatamente igual. Atuamos de forma cautelosa, preservando garantias e direitos constitucionais."