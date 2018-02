A sapatada do século Esperto do jeito que estava para tirar a testa da reta daqueles sapatos arremessados em sua direção, George Bush deve ter sido alertado a respeito de véspera pela CIA. A informação teria vazado da reunião de pauta que escalou o jornalista iraquiano para o encontro do presidente americano com a imprensa. Se o objetivo do jornal era fechar com chave de ouro a edição da retrospectiva do ano, o coleguinha xiita pode até ter errado o alvo, mas acertou na mosca: faltando 15 dias para 2009, dificilmente 2008 produzirá desfecho mais apropriado que aquela sapatada. O ideal seria emendar o réveillon na entrevista coletiva de domingo passado em Bagdá: 2008, o ano que terminou em sapatada, sairia de cena já com título de best-seller nas bancas. Bush, no caso, é só a melhor caricatura de um tempo que merece tomar um pé naquele lugar de uma maneira geral, todo mundo tem um em particular que adoraria acertar. Aposto até que muita gente não gastaria munição com o presidente americano se tivesse a prerrogativa da sapatada final em 2008. Ou não, né?! MEIO A MEIO O mundo árabe está dividido sobre a sapatada em George Bush. Metade acha que não se bate em cachorro morto! PIOR QUE SAPATADA Felipe Massa passou mal e abandonou ontem os treinos da Ferrari em Portugal com a sensação de ter levado uma tamancada a 260 km por hora no circuito do Algarve. Não fosse o capacete... Deixei meu sapatinho... Papai Noel está apreensivo! Teme que a garotada reaja a sapatadas aos presentinhos que vai dar para ele distribuir neste ano de crise. O mais pop Pesquisa CNT/Sensus revela: brasileiro já gosta mais do Lula que da Madonna. Sapatada na gente O Banco Mundial informa: 2009 vai ser o ano do desemprego. É o que Lula chama de aviso de "sifu". Ele aguarda Calma! O verão está só esperando a Madonna ir embora para chegar. A cantora também não vai muito com a cara do Sol. Abaixo a sapatomania ACM Neto prefere pedrada. Sabe que, calçando 34, não tem nada a ganhar com esta mania de dar sapatada em desafeto. E ainda corre o risco de tomar um 42 bico fino do governador Jacques Wagner na testa. Campeão de audiência Chega nesta semana às calçadas dos grandes centros comerciais do País a versão pirata em DVD dos arquivos secretos pornográficos da Abin. A Polícia Federal investiga o vazamento de conteúdo. Bem pesados Se vencer no sábado o gigante russo Nicolay Valuev, o americano Evander Holyfield poderá desafiar Ronaldo Fenômeno. Eles estão mais ou menos com o mesmo peso. O Corinthians já faz as contas de quanto vai faturar na operação.