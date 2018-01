A situação dos playgrounds Água Branca: O parque estadual, na zona oeste, tem dois playgrounds. O que tem brinquedos de ferro está com os balanços quebrados e apresenta sinais de ferrugem. Os brinquedos de madeira estão na terra dura e, malconservados, soltam lascas. As gangorras não têm amortecedores, o que pode machucar as crianças Villa Lobos: Os equipamentos são bem conservados, mas o problema neste parque da zona sul é que uma parte dos brinquedos fica em piso totalmente inadequado - concreto duro, em vez de terra ou areia. "Imagine se uma criança cai de cabeça de cima de um labirinto?", questiona o especialista Fabio Namiki Aclimação: A casinha quebrou e está interditada, e os escorregadores não têm corrimãos. A maioria dos brinquedos é seminova e está com os parafusos de metal cobertos por proteções. No entanto, uma barreira de concreto fica muito próxima ao escorregador, aumentando o risco de acidentes Carmo: A área do playground do parque da zona leste é ampla. No entanto, está com muito mato e poças de água. Existe um "enfeite" de concreto bem no meio do tanque de areia, e pregos e pontas à mostra. Além disso, a madeira dos brinquedos está rachada. As gangorras também não têm amortecedores