A trupe do Beijing traz show da era Gêngis Khan É a primeira vez que o Circo de Beijing vem a São Paulo. A trupe, de origem mongol, com 39 artistas, apresenta o espetáculo Império da Mongólia, com três atos, inspirado na era Gêngis Khan. Prepare-se para bons números de equilibrismos e acrobacias. Via Funchal: Rua Funchal, 65, Vila Olímpia, tel.: 3188-4148; 20 horas. Ingressos a partir de R$ 40.