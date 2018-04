A zebra do Báltico Dá para imaginar show de Roberto Carlos numa boate de Assunção ou desfile de Gisele Bündchen na Pyongyang Fashion Week? E, no entanto, a CBF acha a coisa mais natural do mundo a apresentação que a Seleção Brasileira fará amanhã num estádio com capacidade para 9 mil pessoas (meio Parque São Jorge) em Tallin, capital da Estônia, país que ocupa o 112º lugar no ranking da Fifa. Imagine Rodrigo Santoro em avant-première mundial de seu último filme na Somália; ou Paulo Coelho em noite de autógrafos no Haiti. Nem precisa ir tão longe para contextualizar a maluquice de reunir alguns dos nossos maiores craques para uma pelada no fim do mundo do futebol. É mais ou menos como botar o Cesar Cielo para nadar na piscininha da cobertura ou levar a Maureen Maggi para pular carniça no playground. Se der alguma zebra na Estônia, vão dizer, como de hábito, que a culpa é da Nike. A fabricante de material esportivo não se importa. Pelo contrário, paga para servir de bode expiatório a qualquer mancada da administração Ricardo Teixeira. Vai entender esse pessoal de marketing, né não? INDECOROSO Vanderlei Luxemburgo tem bons motivos para levar a sério essa história de sua candidatura ao Senado. Pelo nível do debate que hoje se trava por lá, convenhamos, o técnico tem um futuro brilhante pela frente. SUPER BILL Comenta-se na TV Globo que a direção do Fantástico estaria negociando com Bill Clinton uma operação de resgate da jornalista Glória Maria na Bahia. Será? Peralá! Era só o que faltava: alegando ter doado esperma a pedido de Michael Jackson, o padrinho de Paris Jackson deu agora pra dizer que pode ser pai da menina. Tolinho! Se todo mundo que doou esperma a pedido de Michael Jackson achar que é pai dos filhos dele, vai ter fila no tribunal. Omissão ecumênica Quando, afinal, o senador Marco Maciel, católico de carteirinha, vai levar um padre para benzer o Senado?! A propósito, o que faz a bancada evangélica que não exorciza o demônio do plenário?! Só se falava disso nos cultos religiosos de domingo passado. Que Deus perdoe a todos pela omissão! Mundo empresarial O empresário Nelson Tanure deve estar morrendo de inveja: o bom e velho Ricardo Mansur "comprou" a Central Energética Ribeirão Preto, afundada em ações judiciais e dívidas de R$ 250 milhões. Matou a pau! Dupla dinâmica Cristiano Ronaldo apostou com amigos que tira o Kaká do bom caminho antes que ele o salve das trevas. Caboclo Maçaranduba A surra que Christiane Torloni deu noite dessas em Letícia Sabatella na novela das oito - hare baba! - parecia filme do Quentin Tarantino. Pulp Fiction perde! Repara só! Que diabos está acontecendo com as bochechas de Arthur Virgílio, caramba? O senador devia trocar de esteticista.