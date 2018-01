Abadía faz nova oferta de dinheiro em sua proposta de delação

O advogado do traficante Juan Carlos Ramírez e Abadia pediu na segunda-feira, 21, reconsideração da proposta de delação premiada. Na nova oferta, a proposta é de US$ 30 milhões a US$ 40 milhões em dinheiro e a entrega de comparsas no Brasil e na Venezuela, em troca da redução de pena e da extinção das acusações contra a sua mulher. O pedido foi levado a 6ª Vara Criminal Federal, depois da última proposta do traficante ter sido negada pelo juiz do caso, Fausto Martim De Sanctis, na última quarta-feira, 16. Veja também: Imóveis leiloados de Abadia saem 38% mais barato Abadía retirou os pedidos de transferência de presídio e de extradição para os EUA. Na sexta-feira, 18, a Justiça deu 48 horas para que o traficante entregasse o dinheiro que mantém no Brasil, e o traficante respondeu com a contraposta. Mais três imóveis de Abadía foram leiloados pelo Ministério da Justiça na última segunda-feira, 21. Juntos, os lances vencedores - de valores inferiores à avaliação - somam R$ 1,9 milhão. Uma das fazendas leiloadas, em Guaíba, no Rio Grande do Sul, vendida por R$ 1,7 milhão, foi invadida na manhã de segunda-feira, 21, por 300 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra.