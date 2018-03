Abadía toma seu primeiro banho de sol em Campo Grande

Nenhuma pessoa pediu cadastramento no Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul para visitar o megatraficante colombiano Juan Carlos Abadia. As visitas, inclusive as consideradas íntimas, estão liberadas a partir desta terça-feira, 21, quando Abadía completou o período de adaptação. Durante os últimos 10 dias ele passou trancado na cela com sete metros quadrados, e recebeu apenas o advogado. Abadía tomou seu primeiro banho de sol, juntamente com outros dez presos. Ele chegou na penitenciária no dia 11 de agosto. Também conhecido como Chupeta, Olmedo, Yamileth ou Yamile - foi preso no dia 7 de agosto na mansão dele, avaliada em R$ 2 milhões, na Aldeia da Serra, em São Paulo, durante a Operação Farrapos. No dia 8 o Supremo Tribunal Federal (STF) já havia autorizado o decreto de prisão com fins de extradição. Ele é acusado de mandar matar 15 pessoas nos Estados Unidos e outras 300 na Colômbia.