Abastecimento de água volta ao normal no Vale do Itajaí

O abastecimento de água já foi normalizado nos municípios do Vale do Itajaí e da Região Norte de Santa Catarina, segundo informa a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN). Já em Rio dos Cedros o fornecimento ainda é precário e só será normalizado em 24 horas, pois o deslizamento de uma encosta obstruiu a captação do sistema e foi necessário fazer uma captação alternativa. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas da chuva Empresária pára fábrica e dá gerador a hospital Mais de 60 mil casas continuam sem luz Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Como as duas adutoras do Sistema Integrado da Grande Florianópolis foram consertadas, a CASAN suspendeu na noite de quarta-feira, dia 26, o rodízio no fornecimento de água implantado no último domingo. Entretanto, as partes altas e as regiões mais distantes, denominadas de 'ponta de rede', devem ter seu abastecimento normalizado apenas a partir da noite de hoje. Encontram-se nesta situação as localidades de João Paulo e Saco Grande II e as partes altas do Pantanal, Itacorubi e Córrego Grande. Em uma comunidade de Luiz Alves a falta de energia elétrica ainda impede o funcionamento do booster que leva a água do reservatório até a localidade, mas a previsão da Celesc era de que em 24 horas a energia retornasse, com normalização gradativa também do abastecimento.