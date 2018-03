Abastecimento na zona leste é interrompido por manutenção

SÃO PAULO - Moradores dos bairros das regiões do Itaim Paulista e Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, serão afetados pelo corte no abastecimento de água na próxima quarta-feira, 28, em razão de serviços de manutenção na rede de distribuição da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O corte ocorre entre as 8h e 20 horas na região do Itaim, e entre as 9h e 17h na região de Ermelino.

Na região de Ermelino Matarazzo, os bairros afetados são: Artur Alvim, Cidade A. E. Carvalho, Cidade Líder (parte), Cohab Manoel da Nóbrega, Cohab Manuel de Paiva, Cohab Padre José de Anchieta, Itaquera, Jd. Artur Alvim, Jd. Coimbra, Jd. Brasil, Jd. Marina, Jd. Nordeste, (parte), Jd. Olímpia, Jd. São Nicolau, Parque Artur Alvim, Parque das Paineiras, Vila Santa Teresa, Vila Campanella, Vila Nhocuné (parte), Vila Ré (parte), Vila Suíça e Vila União.

Já na região do Itaim, os bairros são: Cidade Kemel, Cidade Nova São Miguel, Guaianazes, Jd. Lageado, Jd. Aurora, Jd. Camargo Novo, Jd. Campos II, Jd. Carolina, Jd. Das Oliveiras, Jd. Dos Ipês, Jd. Elza, Jd. Etelvina, Jd. Gianetti, Jd. Guaianazes, Jd. Nazareth, Jd. Nélia, Jd. Norma, Jd. Nossa Senhora do Caminho, Jd. Oliveirinha, Jd. Planalto, Jd. Robru, Jd. Romano, Jd. Senice, Jd. Sto. Elias, Parque Dom João Nery, Parque Guaianazes, V. Bozzini, V. Nova Curuçá, V. Nova Progresso, V. Progresso, V. Santana, V. Silva Teles, V. Sinhá, V. Vessoni, V. Xavantes, Encosta Norte, Fazenda Itaim, Cohab Jd. Nazaré, V. Santo Henrique, Jd. Fluminense e Jd. Camargo, Jd. Bartira, Jd. Beatriz, Jd. Benfica, Jd. Camargo, Jd. Camargo Velho, Jd. Campos, Jd. Célia, Jd. Colinas, Jd. Cotinha, Jd. Eva, Jd. Flora, Chácara Dona Olívia, Jd. Fontes, Jd. Helena, Jd. Heloísa, Jd. Ida Guedes, Jd. Jaraguá, Jd. Mabel, Jd. Maia, Jd. Noêmia, Jd. São Martinho, Jd. Seabra, Jd. Sílvia, Jd. Tua, Parque Industrial, Parque Paulistano, V. Curuçá, V. Itaim, V. Lourdes, V. Mara, V. Margareth, V. Marlene, V. Melo, V. Monte Santo, V. São José, Itaim Paulista, V. Sérgio, V. Moderna e V. Escolar.

A previsão é de que até o início da madrugada de quinta-feira, 29, a distribuição de água esteja normalizada em todos os bairros. A Sabesp não informou o número de pessoas afetadas pelo corte no abastecimento. Os casos de emergência serão atendidos online (www.sabesp.com.br) e pela Central de Atendimento 195. A ligação é gratuita.