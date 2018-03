ABC PLAZA: hora do recreio Conveniente: um espaço de 7 mil m2 garante a diversão das crianças. Cômodo: fica perto de um terminal de ônibus e de uma estação de trem Se estiver passando por Santo André com um filho entediado no banco de trás do carro, leve-o para passear no ABC Plaza. É um lugar ideal para as crianças gastarem muita energia - e, depois, terem uma noite tranquila de sono. O espaço dedicado à garotada fica em uma espécie de mezanino, cujo acesso é feito por um elevador panorâmico ou por escadas rolantes que partem da praça de alimentação. Na praça, que é toda pintada de cores fortes - e tem, nas paredes, desenhos coloridos com motivos infantis -, há também um bom fraldário. Depois do lanche, basta subir para a área dos brinquedos. É um espaço de 7 mil metros quadrados, onde há diversões eletrônicas, piscina com bolinhas, carrinhos de bate-bate, carrossel, brinquedoteca e boliche. É divertido também para os adultos saudosos do tempo de criança. Nada é grátis, mas os preços são acessíveis. Se os pais decidirem ir às compras, não encontrarão grifes - são lojas como C&A e Pernambucanas que atraem as cerca de 1,3 milhão de pessoas que circulam por ali todo mês. Fundação: 23/09/1997 Área: 63.000m2 Lojas: 305 Salas de cinema: 10 Vagas: 2.350 Estacionamento: R$ 4 (5 horas) Av. Industrial, 600, Bairro Jardim, Santo André, 4437-5000. 10h/ 22h (dom. e fer., 14h/20h; praça de alimentação, 10h/22h). www.abcplaza.com.br Patins, por favor O ABC Plaza é um shopping térreo. Você não precisa usar escadas rolantes, mas tem de estar preparado para caminhar por longos corredores. Serviços como lavanderia, sapateiro e chaveiro ficam no supermercado Extra, do outro lado de uma passarela coberta. Aprendiz de samurai Na loja Tayo, você encontra darumas, origamis e outros objetos orientais. Há também uma réplica da espada de samurai usada no filme ?Kill Bill?, de Quentin Tarantino. Brinque também Para os adultos, o shopping tem boliche, sinuca e jogos eletrônicos, além de um bar. Todas as atrações ficam no mezanino onde também estão as diversões infantis.