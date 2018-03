Aberta inscrição para inspeção veicular gratuita Já estão abertas as inscrições para a inspeção veicular gratuita, entre os dias 20 a 24 deste mês, no Centro de Treinamento e Educação para o Trânsito da CET, na Avenida Marquês de São Vicente, 2.154, Barra Funda, zona oeste. O agendamento deve ser realizado pelo telefone (0xx11) 3871-8750. As vagas são limitadas. O horário da inspeção é das 9 às 17 horas. Na vistoria serão avaliados cerca de 70 itens dos veículos, entre os de mecânica e de segurança. O motorista receberá um laudo com o resultado do teste. No mês que vem, a inspeção ocorrerá entre os dia 17 e 22.