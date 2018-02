Abertas as inscrições para concurso de juiz

Abrem hoje e vão até 29 de outubro as inscrições preliminares para concurso de juiz substituto do Tribunal de Justiça. São 92 vagas, das quais 60 de provimento imediato, 16 para 2011 e 16 para 2012. O vencimento inicial é de R$ 21.766,15. As provas devem começar no dia 13 de fevereiro de 2011. Para participar, os interessados devem ter concluído o bacharelado em direito há pelo menos três anos e ter exercido atividade jurídica por igual período. As inscrições devem ser feitas no Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, das 13h às 18h.