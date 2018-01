Aberto processo de beatificação e canonização de d. Hélder Câmara

RECIFE - O arcebispo de Olinda e Recife, d. Fernando Saburido, assinou nesta quarta-feira, 9, o edital que autoriza a abertura oficial do processo de beatificação e canonização de d. Hélder Câmara. O pedido foi enviado ao Vaticano em 2014, e o parecer favorável da Congregação para as Causas dos Santos chegou à Arquidiocese de Olinda e Recife na segunda-feira, dando a Hélder Câmara o título de “Servo de Deus” - primeiro passo para a canonização.

A abertura oficial do processo será celebrada no dia 3, quando o arcebispo de Olinda e Recife, d. Fernando Saburido, realizará uma missa comemorativa na Catedral do Santíssimo Salvador do Mundo. Ali está enterrado o religioso.

De acordo com arquidiocese, após a beatificação, a próxima fase será a canonização. Para que isso aconteça, é necessária a comprovação de outro milagre, que deve ocorrer após sua nomeação como beato. A catalogação de documentos já teve início, e os líderes religiosos alertaram para a importância do auxílio dos fiéis na descoberta de novos documentos. “Estamos convocando o povo a fornecer documentos que possam ser úteis para a beatificação, como cartas, por exemplo”, disse d. Fernando.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pobres. Nascido no Ceará, em 1909, d. Hélder foi um dos criadores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), tendo como modelo de Igreja a que age primeiramente pelos pobres. Dizia que servir ao próximo era a melhor maneira de servir a Deus. Morreu em agosto de 1999, no Recife.