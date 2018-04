Abresi ainda tenta isentar 300 mil bares Ontem, a Associação Brasileira de Gastronomia, Hospedagem e Turismo (Abresi) fez um pedido "a rodo" para que 300 mil bares, restaurantes e hotéis fiquem à margem da ação dos caça-fumaça. Entre 31 de julho e ontem foram feitos 20 pedidos de liminar para limitar o alcance da lei. Os pedidos estão em nome de pequenos sindicatos do interior. A Procuradoria-Geral do Estado, até as 17h30, informou que ainda não tinha sido notificada de nenhum dos pedidos.