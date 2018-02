Academias preparam treinos especiais para o carnaval O seu quadril está duro? O rebolado não é dos melhores? O samba no pé não é de primeira? Na época do carnaval, a busca por um corpo saudável é quase inevitável - afinal, são quatro dias de intensa folia e diversão. Para não deixar a desejar na avenida, algumas academias prepararam treinos e aulas especiais que garantem - de maneira saudável - resultado rápido e eficiente. A Aquasport (5081-3879), por exemplo, criou a Bike Folia, uma aula tradicional de Bike Indoor, mas com um diferencial: durante o treino, no telão, é apresentado alguns vídeos dos desfiles das escolas de samba e da festança de Salvador. De acordo com Rosana Cavicchioli, responsável pela aula, o objetivo do treino é trabalhar o sistema cardiorrespiratório e a mente. ?Em uma hora de aula, o gasto calórico pode ser de até 800 calorias?, garante. Segundo Silvana Pessoa, coordenadora de ginástica da Triathon (3078-2694), o carnaval é um período onde as pessoas excedem os limites do físico e colocam a saúde à prova. ?O ideal para os freqüentadores de academia é realizar atividades alternadas. Esta preparação faz com que o folião ganhe resistência muscular e apresente uma sensível melhora no condicionamento físico?, explica a profissional. Para quem é iniciante, Silvana indica os exercícios aeróbicos, como caminhar na esteira, pedalar e nadar. ?Outra instrução é incluir treinos de musculação prescritos pelo instrutor?, ensina. Para evitar constrangimentos durante os quatro dias de festa, é importante não forçar o corpo e não ultrapassar os limites em busca de um físico definido. A alimentação também dever ser balanceada. ?A água de coco é uma boa opção. Por possuir baixo valor calórico, pode ser substituída pela água e, além de saciar a sede, repõe as energias?, sugere o endocrinologista João César Castro. Samba no pé Para quem não tem o gingado - como o das cantoras Ivete Sangalo e Cláudia Leite - e quer aprender a sambar, ainda dá tempo. A Fórmula Academia (5180-3400), em parceria com a Escola de Dança Jaime Arôxa, lançou aulas especiais de samba. ?Os benefícios da dança ultrapassam o bem-estar físico. Eles ajudam na socialização, na flexibilidade e melhora o condicionamento aeróbico, aprimorando a coordenação motora e a perda de peso?, afirma Patrícia Medeiros, coordenadora de ginástica. Para inserir o aluno no clima carnavalesco, a escola de samba Tom Maior estará presente com a sua bateria em alguma das aulas.