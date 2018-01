Ação acolhe 35 pessoas em situação de rua no Rio

SÃO PAULO - A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) acolheu 35 pessoas, sendo 29 adultos e seis crianças e adolescentes, na manhã desta quinta-feira, 19, em mais uma operação para retirada de população em situação de rua e de combate ao crack no Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro.

Durante a ação, nenhum dependente químico foi encontrado na da linha do trem, local onde geralmente permanecem os usuários de drogas da região.

O trabalho de acolhimento, realizado por 26 funcionários da SMAS, contou com o apoio de 40 policiais do 3º BPM, além de agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). No local, foram apreendidas facas e material para consumo de crack.

Após o processo de identificação na polícia, todos os acolhidos serão encaminhados para as unidades de abrigamento da Rede de Proteção Especial do município. Os adultos irão para o abrigo de Paciência e as crianças e os adolescentes para a Central de Recepção Carioca, no centro.