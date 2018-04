Ação anticorrupção sai da internet e vai às ruas

RIO - Cinco amigos de longa data, inconformados com as denúncias de corrupção noticiadas nos últimos meses, resolveram levar para as redes sociais e, agora, para a praça pública a indignação com o desvio de dinheiro público. Criaram um slogan, uma logomarca, reuniram mais de 30 mil simpatizantes no Facebook e vão testar a mobilização nesta terça-feira, na Cinelândia, ponto efervescente de protestos do Rio. A manifestação Todos Juntos contra a Corrupção - Compartilhe Honestidade será às 17 horas.

Para evitar maiores transtornos ao trânsito, os organizadores decidiram não fazer passeata. Optaram por um ato público apenas com um carro de som, que deverá ficar parado em frente ao Teatro Municipal.

O material gráfico sobre a manifestação ficou disponível na internet para ser reproduzido em camisetas, faixas e cartazes. Com esta facilidade, internautas de várias capitais do País se entusiasmaram com a ideia. Em Salvador (BA), a organização foi adiante e também realizará um protesto no mesmo dia e na mesma hora, na Praça 2 de Julho, conhecida como Campo Grande.

Assim como os organizadores da marcha contra a corrupção realizada em Brasília no feriado de 7 de Setembro, e de protestos menores em outras cidades, os manifestantes do Rio vetaram a presença de faixas e bandeiras de partidos políticos e sindicatos. "Podem aparecer como cidadãos, mas não vamos partidarizar nosso movimento", diz a empresária de cenografia Cristine Maza, de 50 anos, uma das integrantes do quinteto.

Sem nomes. "Se a gente falar mal de um político, vai ter que falar de outro, mais outro. Então, não vamos citar ninguém", brinca o designer Chester Martins, de 41 anos, que, com o colega José Luiz Fonseca, de 32, criou a logomarca do manifesto, inspirada na máscara dos Irmãos Metralha, somada à imagem do Pão de Açúcar.

"Não queremos crucificar nem acusar ninguém, mas o Brasil inteiro sabe quem está fazendo o que não presta. Não precisamos citar nomes", reforça o produtor cinematográfico Eudes Santos, de 42 anos, outro organizador do protesto.

Na quarta-feira passada, Eudes, Cristine, José Luiz, Chester e a supervisora de vendas Cristiane Ribeiro, de 37 anos, que completa o grupo, reuniram-se mais uma vez, depois do trabalho, para discutir as últimas pendências. "A aliança de casamento dos políticos com a corrupção tem de ser um par de algemas e a lua de mel, uma suíte em Bangu", diz Eudes para os amigos, lendo amais nova palavra de ordem da manifestação. O produtor fez uma alusão ao complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio.

Vassouras. Ontem a praia de Copacabana amanheceu com 594 vassouras pintadas de verde e amarelo fixadas na areia. A manifestação foi produzida pela ONG Rio de Paz e tinha como objetivo apelar ao Congresso para ajudar a "varrer a corrupção do Brasil", conforme explicou um cartaz exposto no local. As 594 vassouras representam os 513 deputados e 81 senadores. A entidade aderiu ao ato Todos Juntos Contra a Corrupção. / COLABOROU ALFREDO JUNQUEIRA