Ação apreende 33 mil comprimidos contra impotência no PR

Cerca de 33 mil comprimidos do remédio Pramil, usados contra impotência sexual, foram apreendidos nesta quarta-feira, 16, durante trabalho conjunto de policiais do Grupo de Diligencias Especiais (GDE), de Foz do Iguaçu, no Paraná, e da Divisão Estadual de Narcóticos, de Maringá.

Segundo o delegado chefe do GDE, Luis Rogério Ramos Sodré, esta é a maior apreensão de medicamentos dos últimos anos, realizada em Foz do Iguaçu. "A apreensão tira de circulação um medicamento que pode ser falsificado e seria vendido sem nenhum controle."

A polícia trabalhava com informações que uma entrega suspeita estava prestes a chegar em um hotel no Centro de Foz. No inicio da manhã, duas pessoas em um carro chegaram a um hotel com o carregamento. Ao notar a presença dos agentes, abandonaram vários pacotes e fugiram.

Todo material apreendido está armazenado na 6.ª Subdivisão Policial. Amostras serão encaminhadas para perícia e o restante deve ser incinerado com autorização judicial. As investigações seguem com o objetivo de identificar os responsáveis e apurar a origem e o destino do material.