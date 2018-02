Ação da PM em morro do Rio termina com quatro feridos Uma operação conjunta do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar do Rio, e da Polícia Federal (PF) para cumprir mandados de prisão no Complexo do Alemão, zona norte do Rio, terminou com três policiais e um morador feridos e nenhuma pessoa presa. A ação começou às 8 horas desta quinta-feira, 5, na Fazendinha, uma das 17 comunidades do conjunto de favelas do Complexo do Alemão. Trinta policiais do Bope e quarenta agentes da PF foram recebidos a tiros por traficantes e recuaram. Eles procuravam pelos acusados da morte do policial federal Ronei Cândido Rezende, assassinado em fevereiro. Apenas o cabo do Bope Luciano Sanches continuava internado com ferimentos na coxa e fratura exposta no joelho esquerdo, causados pela explosão de uma granada.