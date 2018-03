Ação de falsa PF cria conflito judicial

O assalto ao empresário M. A. S. na Barra da Tijuca praticado pelos cabos Tito Livio Paula Franco e Antônio Lázaro da Silva Franco, do Corpo de Bombeiros do Rio, poderá gerar conflito de competência entre as Justiças Federal e Estadual. Ontem, tanto a Polícia Civil do Rio como a Superintendência da Polícia Federal local deram entrada em representações judiciais em que pedem a prisão preventiva dos dois envolvidos, que estão cumprindo prisões administrativas determinadas pelo Corpo de Bombeiros. A atuação da Polícia Federal se respalda no inciso 3ºdo parágrafo 1º do artigo 296 do Código Penal, que considera crime passível de punição com prisão de dois a seis anos, além de multa, "quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública". No entendimento dos policiais federais, o crime cometido pelos dois bombeiros quando usaram falsos uniformes da corporação atrairia para a Justiça Federal o julgamento de todo o caso, inclusive dos crimes de roubo e da possível tentativa de seqüestro. A representação apresentada à Justiça Federal foi distribuída para a 1ª Vara Criminal Federal. A juíza substituta Rosália Monteiro Figueira encaminhou o pedido para a manifestação do Ministério Público Federal. Na Procuradoria, há opiniões conflitantes. Alguns procuradores aceitam a tese de que o uso indevido dos uniformes pode atrair o caso para a Justiça Federal, mas outros entendem que o caso deve ficar com a Justiça Estadual. SORTEIO Como a distribuição na Procuradoria também é por sorteio, tudo dependerá do entendimento de quem receber o caso e, depois, da interpretação a ser dada pela juíza Figueira. Se ela se considerar para analisar o caso e a Justiça Estadual também, estará criado o chamado conflito positivo de competência. Isso provocará a manifestação dos tribunais superiores - Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal - ou, em última análise ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dará a palavra final sobre o caso.