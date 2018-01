Ação em Bangu deixa três feridos por balas perdidas

RIO - Três pessoas foram atingidas por balas perdidas durante confrontos entre a Polícia Militar e criminosos na Vila Vintém, em Padre Miguel (zona oeste do Rio), no início da tarde desta quarta-feira, 26. Todas foram internadas no Hospital Estadual Albert Schweitzer, em Realengo, na mesma região, e não correm risco, segundo a polícia.

Maria da Conceição Ribeiro dos Santos, de 55 anos, estava na varanda de casa quando foi baleada na coxa, às 13h40. Sergio Luiz Rodrigues Guimarães, de 50 anos, estava no quintal de casa, em Bangu, quando foi ferido na canela, às 13h45. E Francisco das Chagas Silva, de 59 anos, foi atingido no pé quando caminhava rumo à Estação Padre Miguel da Supervia.

Durante a operação policial promovida pelo 14.º Batalhão da PM (Bangu) desde a manhã, um suspeito ficou ferido, pelo menos dois homens foram presos e dois adolescentes, apreendidos. Por causa da troca de tiros, a circulação de trens da Supervia foi interrompida entre 13h10 e 13h40 em um trecho do ramal Santa Cruz nas proximidades da Estação Padre Miguel.