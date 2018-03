Achadas 7 ossadas em encruzilhada A Polícia Civil de São Joaquim da Barra, região de Ribeirão Preto, investiga a origem de sete ossadas encontradas na segunda-feira em uma encruzilhada, com sete entradas - local considerado místico -, na zona rural. A suspeita é de que as ossadas, provavelmente humanas e com mais de 20 anos, tenham sido usadas em rituais religiosos.