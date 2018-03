Achados na Bolívia seis corpos que podem ser de brasileiros

Seis corpos, possivelmente de brasileiros, sendo cinco homens e uma mulher, foram encontrados ontem em uma vala em San Matías, na Bolívia, segundo a Polícia Federal (PF). Uma denúncia feita há cerca de 15 dias em um dos postos policiais do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) em Cáceres, na fronteira com o vizinho sul-americano, dava conta de que um grupo de pelo menos sete brasileiros teriam sido mortos e enterrados em San Matias há cerca de um mês. As vítimas estariam envolvidas com o tráfico de drogas.

A procura pelos corpos começou no sábado, por agentes das polícias bolivianas e brasileiras, em uma área equivalente a um campo de futebol. Os trabalhos estavam sendo feitos com a ajuda de caminhões, tratores e escavadeiras. A PF não tem informações se as buscas devem prosseguir. Segundo a corporação, moradores de Cáceres já procuraram a polícia para prestar queixas de desaparecidos. Já foi solicitado, por parte da Bolívia, auxilio da perícia brasileira na identificação dos corpos, que deverá ser feita por meio de testes de DNA.