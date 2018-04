O superintendente de Meio Ambiente da Infraero, Mauro Calville, defende uma discussão estritamente técnica sobre o licenciamento ambiental do Aeroporto de Viracopos. Abaixo, trechos da entrevista concedida por telefone ao Estado. Vocês detectaram falhas no EIA-Rima do Aeroporto de Viracopos? Toda obra desse porte gera polêmica técnica, política e financeira. Desde o início, a Infraero seguiu o que determina a legislação. Elaboramos o plano diretor do aeroporto, ele foi aprovado e só depois demos entrada no pedido de licenciamento ambiental. Realizamos as audiências públicas, demos as explicações necessárias. Ou seja, da nossa parte, estamos cumprindo o que manda a legislação. Não há nada de errado, na nossa avaliação. Por que, então, o governo do Estado critica o projeto? O que acho estranho são essas críticas. O órgão ambiental é que tem de nos dizer o que está faltando. Já respondemos questionamentos do Ministério Público Estadual, das prefeituras, de lideranças da região. Acho estranho que façam críticas dessa forma, sem que o órgão ambiental tenha se manifestado oficialmente. Têm problemas no EIA-Rima? Então que seja detalhado e se faça uma discussão técnica. A Infraero aceita rever o projeto e readequá-lo à proposta original, com desapropriações? Não vamos começar nada, não vamos colocar um prego lá sem autorização do órgão ambiental. Aceitamos discutir mudanças, mas, por enquanto, até que nos mostrem o contrário, entendemos que o nosso projeto está correto.