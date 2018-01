Acidenes graves em 2008 28/11: Piloto e três ocupantes de um bimotor morreram quando o avião caiu no Aeroporto JK, em Anápolis (GO), a 55 quilômetros de Goiânia. Dois passageiros ficaram feridos com gravidade 23/11: Bimotor com dez pessoas a bordo caiu no Recife, matando o piloto, Eurico Pedroso Júnior, e o produtor da banda Calypso, Gilberto Silva 5/11: Duas pessoas morreram e uma ficou ferida, após a queda de um avião de pequeno porte em Ponta Grossa, no Paraná 2/11: Monomotor caiu no pátio de escola municipal em Paranavaí (PR). Os cinco ocupantes morreram 2/3: Monomotor cai em galpão na Barra da Tijuca, no Rio. O piloto e três empresários, que seguiam para Florianópolis (SC), morreram na hora