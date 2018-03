Acidente ajuda polícia a prender trio com 86 kg de maconha A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu três pessoas e apreendeu, na madrugada desta quarta-feira, 17, cerca de 86 quilos de maconha dentro de um veículo que havia capotado horas antes na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), sentido São Paulo, na altura do quilômetro 544, no município de Barra do Turvo. De acordo com a PRF, por volta das 18h30 de terça-feira, os policiais foram acionados para atender um acidente de trânsito com vítima e quando chegaram ao local, encontraram um Fiat Pálio conduzido por Nedir Freitas dos Santos, de 23 anos, residente em Céu Azul, no Paraná, capotado fora da pista. Nedir estava acompanhada por Thiago Gonçalves da Silva, de 19 anos, e Daiane Franciele Malikoski, de 20 anos, ambos de Foz do Iguaçú, no Paraná. Silva, que é deficiente físico, foi socorrido pela Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com ferimentos leves. Quando o veículo foi removido para o pátio da Polícia Civil, os agentes suspeitaram do documento apresentado por Silva e solicitaram o apoio de policiais federais. Durante nova fiscalização no veículo, os policiais encontraram a droga distribuída nas portas, bancos e entradas de ar do Pálio. Ao serem questionados, informaram que transportariam o entorpecente de Foz de Iguaçú para o Rio de Janeiro. O trio foi preso e encaminhado ao 1º Distrito Policial de Barra do Turvo, onde a autoridade judiciária ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. Após a lavratura dos autos, os suspeitos foram recolhidos à Cadeia Pública de Jacupiranga. Os 86,06 quilos de maconha e o veículo foram apreendidos.