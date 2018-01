Acidente bloqueia Via Dutra em Piraí(RJ) O motorista que segue para a cidade do Rio de Janeiro encontra problemas na Rodovia Presidente Dutra. Uma carreta tombou na noite de terça-feira, por volta das 22 horas, na altura do quilômetro 245, em Piraí (RJ). O tráfego foi interrompido no sentido Rio de Janeiro para a remoção da carreta, o que causa congestionamento no quilômetro 247. A interrupção teve início às 4h05 e não há previsão de término. Não há ocorrência de acidentes no trecho paulista da rodovia.