Acidente bloqueou ambos os sentidos da BR-101 em Araranguá (SC)

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo dois caminhões, um carregado com botijões de gás e outro com carvão mineral a granel, causou o bloqueio total de ambos os sentidos às 23 horas de terça-feira, 21, no quilômetro 412, junto à ponte sobre o rio Araranguá, a 200 metros do trevo de acesso à cidade.

Na colisão, parte do carvão se espalhou pela pista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve vítimas com ferimentos graves. O congestionamento passou dos 10 quilômetros no sentido Torres no início da madrugada.

Às 3 horas desta madrugada de quarta-feira, 22, o tráfego de veículos já estava normalizado, sem ponto algum de congestionamento, na BR-101 na região de Araranguá(SC), no sul catarinense.

Atualizado às 3h20