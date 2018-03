Acidente causa 10 km de lentidão na subida da Imigrantes

Maíra Teixeira, do estadao.com.br,

A Rodovia dos Imigrantes tem 10 km de congestionamento, no sentido capital, na região de São Vicente, devido a uma colisão entre uma moto, um caminhão e um ônibus. O acidente aconteceu às 15h47 deste domingo, 1º,no quilômetro 47, segundo a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta Imigrantes. Não houve vítimas fatais; o motociclista teve ferimentos leves.

A Ecovias informa que já iniciou a Operação Subida, e, assim, as pistas da Imigrantes têm tráfego no sentido capital, enquanto a descida está sendo feita pela Rodovia Anchieta, que segue com o fluxo normal.

Aeroportos

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), dos 982 voos nacionais programados para hoje, apenas 10,7% foram cancelados e 6,6% estão atrasados. O aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, é o terminal com mais atrasos. Até as 15 horas, eram 16 voos, o que representa 10,4% das saídas programadas para domingo.