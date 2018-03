Acidente causa 14 km de lentidão na Marginal do Tietê O trânsito era complicado na capital paulista às 11 horas desta quinta-feira, reflexo do acidente de um caminhão que entalou por volta das 8 horas na Ponte Freguesia do Ó, no sentido Castelo Branco da Marginal do Tietê. Os motoristas que transitavam pela Marginal encontravam 14,2 km de trânsito lento na pista expressa, da rua Milton Tavares de Souza até a Ponte Freguesia do Ó. Na pista local, o congestionamento de 14,1 km ia da Ponte Aricanduva até a Ponte Freguesia do Ó. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a estrutura da ponte ficou comprometida e terá que ser escorada para a retirada do caminhão, mas não há previsão para o começo da obra. A CET recomenda que os motoristas evitem utilizar a Marginal do Tietê na altura da Ponte Freguesia do Ó, devido à ocupação realizada para retirar o caminhão da pista. O último boletim divulgado pela CET apontava 69 km de lentidão em São Paulo, sendo que a média para o horário, nas quintas-feiras de janeiro é de 67 km.