Acidente causa congestionamento na Dutra A pista SP-RJ da rodovia presidente Dutra está com um congestionamento de cinco quilômetros na manhã desta sexta-feira, 25, devido a um acidente envolvendo um veículo de passeio e uma motocicleta. O acidente aconteceu por volta das 7h30, na altura do km 218, na região de Guarulhos. Uma pessoa ficou ferida e foi atendida no local. A faixa da esquerda ficou interditada até as 8 horas. Há congestionamento também no km 219, na pista sentido São Paulo. São dois quilômetros de lentidão, devido ao excesso de veículos, segundo a NovaDutra, empresa que administra a rodovia.